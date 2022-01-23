Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам в ворота «Оттавы»

Российский нападающий «Вашингтона Кэпитализ» Александр Овечкин отличился двумя заброшенными шайбами в ворота «Оттавы» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выйдя на второе место в истории лиги по голам в ворота «Сенаторз». Об этом сообщила пресс-служба заокеанской лиги.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в польщу столичного клуба. Россиянин в профессиональной карьере поразил ворота «Оттавы» 35 раз.

Он обошел по этому показателю нападающего «Бостона» Патриса Бержерона, забросившего 34 шайбы в ворота «Оттавы». Рекорд лиги по этому показателю принадлежит чеху Яромиру Ягру, который 44 раза огорчил «Оттаву».

В нынешнем сезоне регулярном сезоне 36-летний Овечкин провел 42 матча, набрав 58 очков (29+29). За карьеру в НХЛ на счету Александра 1378 (759+619) очков в 1239 матчах.

«Вашингтон» после 42 матчей идет на шестом месте Восточной конференции в таблице с 55 очками.