Овечкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на чистое третье место в перечне лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» отправил шайбу в ворота соперников, отметила газета «Известия». Это помогло Овечкину довести общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 767, забитых в 1256 матчах.

Россиянин таким образом вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкин опередил чеха Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб, забитых в 1733 играх.

Канадец Уэйн Гретцки является лидером рейтинга. Он забил 894 шайбы в 1487 матчах. На второй строчке находится еще один канадец — Горди Хоу. Его результат —801 шайба в 1767 играх.

Овечкин также увеличил число набранных за карьеру в НХЛ очков до 1392. Россиянин обошел Бретта Халла, чей результат 1391 очко в 1269 матчах, и вышел на чистое 23-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времен.