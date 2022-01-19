Овечкин вышел на первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона НХЛ

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял первое место в снайперской и бомбардирской гонках сезона Национальной хоккейной лиги. Россиянину удалось обойти Майка Модано в рейтинге лучших бомбардиров НХЛ в истории, написал RT.

В этом сезоне Овечкин забил 27 шайб и набрал 55 очков (27 + 28). Последней 757-й шайбой россиянина в НХЛ стал бросок в ворота соперника в матче против «Виннипега», написало ИА НСН.

В сравнении с Модано, который набрал 1374 очка в 1499 матчах, Овечкин заполучил 1375 очков за 1237 игр.