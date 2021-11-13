Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский хоккеист и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Это позволило ему выйти на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

В рейтинге Овечкин обошел американца Бретта Халла, отметил ТАСС. Капитан «Вашингтона» отметился голом в гостевом матче против «Коламбуса».

Овечкин отличился на 11-й минуте встречи, сейчас счет в матче равный — 1:1.

На первом месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ находится Уэйн Гретцки с 894 голами. Вторую строчку занимает Горди Хоу — в его арсенале 801 шайба. Замыкает тройку лидеров Яромир Ягр. На его счету 766 шайб.

В конце октября Овечкин отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотис». Таким образом, Овечкин продлил серию с очками на старте сезона до восьми игр. Это повторение клубного рекорда, который сам же Овечкин и установил в сезоне-2005/06.