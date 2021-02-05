Овечкин вышел на 7 место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

На счету 35-летнего россиянина 709 шайб. Благодаря этому он обошел Майка Гартнера. Шестое место занимает Фил Эспозито (717), первое числится за Уэйном Гретцки (894). После игры Овечкин заявил, что и не думает останавливаться на достигнутом и намерен «двигаться дальше».

В нынешнем сезоне Овечкин набрал восемь очков (три шайбы и пять передач) на семи матчах.

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин забил свою очередную шайбу в третьем периоде.

«Вашингтон» набрал 15 очков в 11 играх и занял третье место в таблице Восточного дивизиона. «Рейнджерс» расположился на шестой строчке с 10 очками в 10 встречах. В следующий раз «Вашингтон» сыграет на своем поле с «Филадельфией», а «Рейнджерс» дома сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Предыдущую шайбу Овечкин забил в матче НХЛ против «Бостон Брюинз». Встреча завершилась 30 января со счетом 4:3.