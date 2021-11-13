Российский хоккеист Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

«Вашингтон» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:3. Победу «Кэпиталз» принесла шайба нападающего и капитана клуба Александра Овечкина.

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.

Гол Овечкина стал для него 742-м за карьеру в НХЛ. Таким образом он превзошел Бретта Халла, который находился на четвертом месте в истории лиги с 741 голом. Первое место занимает Уэйн Гретцки с 894 голами. На втором месте Горди Хоу (801), за ним следует Яромир Ягр (766).

В НХЛ Овечкин выступает с 2005 года. В 2018 году с «Вашингтоном» он завоевал Кубок Стэнли. В составе сборной России он три раза становился чемпионом мира. Помимо этого, Овечкин завоевал два серебра и и четыре бронзовые медали на мировых первенствах.