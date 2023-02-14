Спорт 14 февраля 2023, 23:08 Овечкин временно покинул «Вашингтон» из-за болезни отца Хоккеист «Вашингтона» Овечкин прилетит в Москву из-за проблем со здоровьем отца РИА «Новости»

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Российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. Как уточнил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, приезд хоккеиста в Москву связан с болезнью его отца Михаила.

О том, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам, сообщил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан.

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Овечкин пропустит минимум в три ближайших матчах регулярного чемпионата НХЛ, уточнил «Матч ТВ».

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В конце января Овечкин забросил 811-ю шайбу за свою карьеру в регулярных чемпионатах. Это произошло в матче с «Колорадо Эвеланш». Тем самым российский хоккеист уменьшил отставание от лучшего снайпера НХЛ — канадца Уэйна Гретцки — до 83 голов. В этом матче Овечкин вышел на лед после больничного.

До этого хоккеист пропустил игру с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы. За 17 лет игры Овечкина в НХЛ это был лишь 28-й подобный случай. В течение всего указанного периода спортсмен участвовал в 1322 встречах в регулярных чемпионатах.