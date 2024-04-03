Спорт 03 апреля 2024, 09:57 Овечкин впервые за несколько матчей отметился результативной передачей Передача Овечкина не помогла «Вашингтон Кэпиталз» победить «Баффало Сэйбрз» John Woods/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 6:2. Капитан Александр Овечкин сделал результативную передачу, но это не помогло его команде избежать поражения, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. Счет открыл Мартин Фехервари из «Вашингтон Кэпиталз». Следующую шайбу забил Земгус Гиргенсонс из «Баффало Сэйбрз», еще две — Джон-Джейсон Петерка. На 39-й минуте ворота хозяев площадки поразил Дилан Строум благодаря передаче Александра Овечкина. На этом успехи гостей закончились, Расмус Далин, Тейдж Томпсон и Алекс Так забили в их ворота еще три шайбы.

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Матч завершился со счетом 6:2. «Баффало Сэйбрз» занял 12-ую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, «Вашингтон Кэпиталз» — восьмую.

Александр Овечкин отметился результативным действием впервые за последние четыре матча. В общей сложности в текущем сезоне он принял участие в 71 игре, сделал 33 результативные передачи и забросил 26 шайб.

Другой российский хоккеист Иван Федотов дебютировал в «Филадельфии Флайерз». Его команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:4.