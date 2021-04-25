Овечкин впервые с 2015 года не вышел на лед

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ и не вышел на лед против «Айлендерс». Российский хоккеист впервые с марта 2015 года пропустил игру из-за травмы. Об этом на своей странице в Twitter написал обозреватель НХЛ Том Гулитти.

Овечкин в текущем сезоне уже пропустил четыре игры из-за нарушения ковидного протокола. Только один раз в своей карьере он пропустил более четырех игр за сезон. Всего же за 16 сезонов в НХЛ капитан «Вашингтона» пропустил 35 встреч, из них 17 матчей — из-за травм.

Субботний матч «Вашингтона» против «Айлендерс», который пропустил Овечкин, завершил со счетом 6:3.

Россиянин получил травму нижней части тела во время матча против «Нью-Йорк Айлендерс». Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт усомнился в том, что Овечкин сможет принять участие в следующем матче. Он выразил надежду, что состояние спортсмена будет улучшаться, но сейчас команда не собирается ничем рисковать, по его словам.

В этом сезоне Овечкин набрал уже 42 очка.