Овечкин вошел в десятку лучших снайперов за всю историю НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий на «Вашингтон», в матче с командой «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 690-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Это позволило ему войти в топ-10 лучших снайперов НХЛ и занять одну строчку вместе с канадцем Марио Лемье.

Овечкин стал первым российским спортсменов, который оказался в десятке лучших снайперов НХЛ. На первом месте в списке Уэйн Гретцки. За 1487 сыгранных матчей он забросил в ворота противника 894 шайбы. 34-летний Александр Овечкин получил 1259 очков, сыграл 1133 матча в НХЛ, забросив 690 шайб и сделав 569 передач. Это 38-й результат в истории Лиги по очкам.

Игроком команды «Вашингтон» российский хоккеист стал в 2005 году. В 2018 году его команда стала обладательницей Кубка Стэнли. Александр Овечкин семь раз признавали лучшим снайпером регулярного чемпионата и вручали приз «Морис Ришар Трофи». Три раза российский нападающий становился ценнейшим игроком регулярного чемпионата.

В составе российской сборной Овечкин является трехкратным чемпионом мире. На мировых первенствах он вместе с командой завоевал четыре бронзовые и две серебряные медали. За национальную команду форвард сыграл 106 раз.