Спорт 10 января 2024, 10:36 Овечкин вернется к тренировкам после травмы — Карбери Главный тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о состоянии Овечкина после травмы Stupnikov Alexander/spartak.com/globallookpress

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что хоккеист Александр Овечкин восстанавливается после травмы. Как сообщило издание The Hockey News, капитан клуба вернется на тренировки.

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — сказал Карбери.

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До этого хоккеист уже пропустил две тренировки, но участвовал в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Там россиянин отметился результативной передачей, а игра завершилась счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». Команда с 44 очками заняла девятое место в Восточной конференции.

В этом сезоне Овечкин сыграл 38 матчей, забросил восемь шайб и отдал 18 передач. Он продолжает погоню за легендарным канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов в НХЛ. Сейчас их разделяют 64 шайбы.

Александр Овечкин — 38-летний российский хоккеист. Он начал профессиональную карьеру в московском «Динамо» в 16 лет. Сейчас спортсмен левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Он является трехкратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли.

Ранее гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Питтсбургом». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу столичного клуба. Для российского хоккеиста шайба стала восьмой в нынешнем регулярном сезоне.