Спорт 19 ноября 2023, 10:46 Овечкин в 400-й раз победил на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одолеть «Коламбус» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин определил исход встречи с командой «Коламбус Блю Джекетс», забросив шайбу в ее ворота, сообщил «Чемпионат». Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился со счетом 4:3, а для Овечкина это была 400-я победа на домашней арене «Вашингтона» в НХЛ.

Матч состоялся в Ньюарке на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Помимо Овечкина шайбами отметились Алексей Протас, Сонни Милано и Хендрикс Лапьер. Из гостей шайбы забросили российский защитник Иван Проворов (это был его первый год в «Коламбусе»), Джонни Годро и Джастин Дэнфорт.

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«Вашингтон» уже в четвертый раз подряд одержал победу в чемпионате и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Коламбус» же в восьмой раз потерпел поражение и располагается на последнем, 16-м.

В середине ноября игрок «Вегас Голден Найтс» Брейден Макнэбб сбил Овечкина с ног ударом клюшки в горло, однако судьи не засчитали фол.