Спорт 25 ноября 2023, 02:20 Овечкин ударил соперника клюшкой в матче НХЛ Овечкин ударил по лицу канадского хоккеиста и получил штраф РИА «Новости»

Читать 360tv в

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил двухминутный штраф за удар соперника в лицо. Это произошло во время игры с «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщил «Чемпионат».

В конце первого периода российский хоккеист хотел применить силовой прием против защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне. Соперник увернулся, а Овечкин влетел в заградительное стекло.

Реклама

Когда прозвучала сирена, капитан «Вашингтон Кэпиталс» не успокоился. Он продолжил ругаться с Деарне, а потом ударил его клюшкой в лицо. Овечкин сразу принес извинения сопернику. Судьи выписали ему штраф за игру с высоко поднятой клюшкой.

В текущем сезоне Александр Овечкин участвовал в 17 матчах НХЛ. Он отметился пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

Ранее российский нападающий заявил, что в свое время вместе с хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменил Национальную хоккейную лигу.