Овечкин стал первым россиянином, кто набрал 1500 очков в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин стал первым спортсменом из России, который в НХЛ набрал 1500 очков. Это произошло во время матча его команды «Вашингтон Кэпиталз» против «Виннипег Джетс».

По данным РЕН ТВ, матч проходил на стадионе «Канада Лайф-центр». Овечкин заработал 1366 очков за матчи регулярных чемпионатов НХЛ, и 135 — в плей-офф. Среди европейцев он стал пятым, кто достиг этой планки.

Спортсмен провел 1277 игр и обошел Эда Уэстфолла, который в Национальной хоккейной лиге сыграл 1226 матчей.

Ранее Овечкин забросил три шайбы в матче с «Флоридой». После первого хет-трика в этом сезоне он занял шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по этому показателю. «Вашингтон» обыграл «Флориду» со счетом 4:3. В НХЛ также отметили, что Овечкин стал самым возрастным игроком клуба, которому удавалось в одном матче забросить три шайбы.

За 17 сезонов в НХЛ Овечкин в общей сложности оформил 28 хет-триков, сравнявшись по их числу с хоккеистами Бобби Халлом и Марселем Дионни.