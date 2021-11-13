Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Он забил два гола в матчах против «Коламбуса» и «Блю Джекетс».

По данным «Спорт-Экспресс», в матче с «Коламбусом», который завершился со счетом 4:3 Овечкин забил гол и сделал результативную передачу. Также он забил гол во время игры с «Блю Джекетс», после чего занял четвертое место в рейтинге лучших снайперов в истории лиги.

Это стал 742 гол хоккеиста, и он обогнал Бретта Халла.

Второй звездой дня стал Дилан Козенс, благодаря дублю в игре с «Эдмонтоном» — счет матча 3:2.

Третьей звездой дня оказался Леон Драйзайтль — дубль в матче с «Баффало».

Ранее главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина на старте сезона НХЛ. По словам наставника, хоккеист отлично играет и в нападении, и в защите.

Тренер также высоко оценил игру Евгения Кузнецова, который играет в одном звене с Овечкиным. По его словам, парни полностью оправдывают ожидания и показывают отличный хоккей.