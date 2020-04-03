Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по мнению болельщиков

Шестнадцать хоккеистов поделили на восемь пар и в каждой паре выбирался лучший. Соперником Овечкина стал Марио Лемье. Россиянин набрал 55% голосов и победил.

Ранее стало известно, кто из спортсменов России самый оплачиваемый. Это оказалась теннисистка Мария Шарапова. Александр Овечкин занял второе место. На третьем — хоккеист Евгений Малкин. Следующие места в рейтинге достались баскетболисту Тимофею Мозгову, хоккеисту Илье Ковальчуку, его коллегам Павлу Дацюку и Александру Радулову, футболисту Юрию Жиркову, хоккеисту Сергею Бобровскому, футболисту Андрею Аршавину.

Журналисты издания составили рейтинг, исходя из информации о доходах спортсменов в 2010–2019 годах. Речь идет об их заработках за победы на турнирах, спонсорские сделки, профессиональные контракты, бонусы без учета налогов.