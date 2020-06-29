Овечкин стал лучшим хоккеистом НХЛ под №8 в истории

Россиянин Александр Овечкин, который играет за американский хоккейных клуб Washington Capitals, заслужил звание лучшего игрока НХЛ, когда-либо выступавшего под восьмым номером.

О том, что российский форвард лучший, Национальная хоккейная лига разместила пост в Instagram.

По мнению экспертов НХЛ, у капитана команды очень высокая результативность. Овечкин демонстрирует ее на протяжении почти всей своей карьеры.

За Washington Capitals он выступает с 2005 года. На счету Овечкина уже 1152 матча и 702 забитых шайб. Девять раз его называли лучшим снайпером лиги, а в 2018 году команда с помощью россиянина впервые стала обладателем Кубка Стэнли.

Недавно у Овечкина родился сын. Фото новорожденного малыша опубликовала в Сети супруга хоккеиста Анастасия Шубская.