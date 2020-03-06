Овечкин стал лидером в гонке бомбардиров НХЛ

Овечкин забросил две шайбы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и занял первое место в списке снайперов НХЛ. Он разделил его с нападающим «Бостон Брюинс» Давидом Пастрняком. Хоккеисты забили по 47 голов в сезоне.

Шайбы российского хоккеиста не спасли «Вашингтон Кэпиталз» от поражения. Сам Овечкин недоволен своей игрой. После матча он заявил, что ошибся в обороне, и признался, что ему следует действовать лучше в защите, особенно в сложных для команды ситуациях.

Ранее Овечкин забил свою 700 шайбу в НХЛ и вошел в топ-10 снайперов за всю историю Лиги. Юбилейную шайбу он забросил в ворота «Нью-Джерси Дэвилз». Рекорд по количеству забитых в матчах НХЛ шайб (894) принадлежит канадскому хоккеисту Уэйну Грецки.