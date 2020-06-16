Овечкин сравнил жизнь в России и в США
Овечкин заявил, что ему не хватает русской культуры и менталитета, но он уже ко многому привык.
«Совсем разные люди, разный менталитет. Но ты все равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям. 15 лет — это все-таки не один год. Можно сказать, уже полжизни прожил здесь», — сказал хоккеист.
Спортсмен отметил, что и сам сильно изменился за прошедшие годы.
«Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Овечкин. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей», — отметил хоккеист.
Он признался, что американские игроки уже выучили русские матерные выражения, которыми российские игроки обмениваются во время матча.
Ранее дипмиссия России в Соединенных Штатах опубликовала видео, на котором Овечкин и его одноклубники по Washington Capitals Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов поздравляют россиян с Днем России. К ним присоединились Евгений Малкин из Pittsburgh Penguins и Владимир Тарасенко из St. Louis Blues.