Овечкин сравнил жизнь в России и в США

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин в интервью с телеведущей Юлией Бордовских в Instagram сравнил жизнь в США и России. По его словам, менталитет жителей двух стран совершенно разный.

Овечкин заявил, что ему не хватает русской культуры и менталитета, но он уже ко многому привык.

«Совсем разные люди, разный менталитет. Но ты все равно привыкаешь. Я уже привык ко всем своим знакомым и друзьям. 15 лет — это все-таки не один год. Можно сказать, уже полжизни прожил здесь», — сказал хоккеист.

Спортсмен отметил, что и сам сильно изменился за прошедшие годы.

«Взрослее стал, мудрее. Когда я только уезжал из России, это был совсем другой Овечкин. Раньше я жил ради себя, теперь я живу ради своей семьи, ради детей», — отметил хоккеист.

Он признался, что американские игроки уже выучили русские матерные выражения, которыми российские игроки обмениваются во время матча.

Ранее дипмиссия России в Соединенных Штатах опубликовала видео, на котором Овечкин и его одноклубники по Washington Capitals Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов поздравляют россиян с Днем России. К ним присоединились Евгений Малкин из Pittsburgh Penguins и Владимир Тарасенко из St. Louis Blues.