Спорт 14 февраля 2024, 07:10 Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Колорадо» РИА «Новости»

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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отличился в шестом матче НХЛ подряд впервые с декабря 2018 года.

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Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ легендарного канадца Уэйна Гретцки до 58 шайб. В активе россиянина 836 голов.

Всего в нынешнем сезоне 38-летний хоккеист провел 49 матчей и записал на свой счет 37 очков (14+23). Для «Кэпиталз» поражение от «Колорадо» стало уже восьмым в последних девяти матчах.

Ранее Овечкин побил достижение Гретцки по голам в пустые ворота. На его счету 57 таких шайб, тогда как канадец поражал чужие ворота 56 раз в таком формате.