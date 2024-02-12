Спорт 12 февраля 2024, 07:11 Овечкин сократил отставание от лучшего бомбардира в истории НХЛ до 59 голов Гол Овечкина не помог «Вашингтону» победить «Ванкувер» в НХЛ РИА «Новости»

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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

За столичный клуб заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, для него она стала уже 835-й в карьере в НХЛ. До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки ему осталось 59 голов.

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Всего в нынешнем сезоне регулярного чемпионата 38-летний хоккеист провел 48 матчей и набрал 36 очков (13+23).

В субботу, 11 февраля, россиянин побил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота. В матче с «Бостоном» (3:0) он забил свою 56-ю шайбу в НХЛ в карьере таким образом.