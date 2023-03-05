Спорт 05 марта 2023, 08:22 Овечкин сократил отставание от Гретцки в НХЛ до 79 шайб Российский нападающий Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки в НХЛ до 79 шайб РИА «Новости»

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Российский капитан и нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от лидера НХЛ по числу заброшенных шайб Уэйна Гретцки до 79 голов.

Всего в активе 37-летнего Овечкина 815 голов в НХЛ, лидером является легендарный канадец Уэйн Гретцки, который за профессиональную карьеру забросил 894 шайбы.

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В прошедшем победном матче регулярного чемпионата заокеанской лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (8:3) россиянин отметился двумя заброшенным шайбами и результативной передачей, став лучшим игроком встречи.

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После этого матча столичный клуб расположился на 11-м месте в Восточной конференции.

Ранее владелец «Вашингтона» Тед Леонсис заявил, что считает Овечкина уникальным спортсменом, который заслуживает своего отдельного места в истории мирового спорта.

В феврале россиянин пропустил несколько матчей «Вашингтона», отбыв на родину в связи со смертью отца.