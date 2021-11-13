Овечкин сфотографировался со своей 742-й шайбой в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» снялся с шайбой, которая стала 742-й в его карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Фотографию опубликовали на странице команды в Twitter.

На снимке Овечкин стоит в компании Евгения Кузнецова и Тома Уилсона — они помогли ему забить этот гол.

В матче против «Коламбус Блю Джекетс» Овечкин забил свою 742-ю шайбу в НХЛ и занял четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги. Он потеснил американца Бретта Халла, который уже поздравил россиянина с этим достижением. На первом месте в этом рейтинге находится легендарный Уэйн Гретцки, который в матчах НХЛ забил 894 гола. На втором месте Горди Хоу — 801 шайба. На третьем — Яромир Ягр. Он забил 766 шайб.

Этот гол Овечкина стал победным для «Кэпиталз» — команда российского нападающего победила со счетом 4:3.