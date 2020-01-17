Овечкин сделал хет-трик в матче НХЛ после того, как ему разбили лицо

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил три шайбы в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Во время игры был и неприятный эпизод, когда Овечкина ударили клюшкой по лицу. По словам хоккеиста, в этот момент он обезумел.

«Что касается поступка Вуда, ударившего меня клюшкой по лицу… В том эпизоде не последовало свистка. Я немного обезумел и сам наказал оппонента. Я нашел, чем ему ответить», — сказал Овечкин в интервью после матча.

В первом периоде 24-летний американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Майлз Вуд, проезжая мимо Овечкина, задел его клюшкой. На лице российского хоккеиста появилась кровь, ему пришлось отправиться в раздевалку. Арбитры на этот эпизод никак не отреагировали.

Однако полученная травма не помешала Овечкину. Он оформил хет-трик, направив шайбы в ворота противника на 16-й, 20-й, 56-й минутах. По итогам игры его признали первой звездой. Второй звездой назвали другого россиянина. Вратарь Илья Самсонов отразил 32 броска в створ.

Матч завершился победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:2.

В этом сезоне НХЛ Овечкин забил 31 шайбу, всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге он забросил 689 шайб.