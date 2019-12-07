Овечкин рассказал о завершении карьеры. Он пошутил

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что уйдет из хоккея, как только побьет рекорд по голам Уэйна Гретцки. Сейчас разница между ними составляет приблизительно 200 голов.

«Что будет, если я побью рекорд Гретцки? Вероятно, после этого вы никогда больше не увидите меня на льду. Да, можно сказать, что это будет моментальный уход на пенсию», — пошутил Овечкин в эфире программы ESPN In The Crease.

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Сейчас на счету Овечкина 678 шайб в НХЛ. Знаменитый Уэйн Гретцки за свою карьеру в сильнейшей лиге мира сделал 894 точных броска. Таким образом, разница между Гретски и Овечкиным составляет почти 200 шайб. В общем рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин пока находится на 13-м месте списка, в первой тройке которого значатся кроме Гретски Горди Хоу и Яромир Ягр.У второго номера списка, Хоу — 801 заброшенная шайба, у Ягра — 766.

В среднем Овечкин забрасывает по 50 голов за сезон. Таким образом, чтобы побить абсолютный рекорд Гретцки, россиянину может понадобится всего четыре сезона. Это значит, что на пенсию Овечкин может уйти в 38 лет. Сейчас 34-летний россиянин в отличной спортивной форме и в его карьере все хорошо.