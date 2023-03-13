Спорт 13 марта 2023, 20:52 Овечкин пропустил тренировку перед игрой с «Рейнджерс» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед гостевым поединком против «Рейнджерс» РИА «Новости»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед гостевым поединком против «Рейнджерс».

Капитан столичной команды решил, что отдых позволит ему восстановиться, сообщил журналист Роман Стаббс в своем Twitter-аккаунте.

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По его данным, решение пропустить тренировку 37-летний россиянин принял, чтобы лучше подготовиться к следующей игре, которая пройдет в Нью-Йорке в ночь на 15 марта по московскому времени. Поединок начнется в 02:00.

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Клуб Овечкина 12 марта победил «Нью-Йорк Айлендерс» (5:1) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена». Овечкин отыграл 19 минут и 49 секунд. В регулярном чемпионата НХЛ этого сезона россиянин набрал 62 (36+26) очка в 62 матчах.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от лидера НХЛ по числу заброшенных шайб Уэйна Гретцки до 79 голов. В победном матче чемпионата заокеанской лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (8:3) россиянин отметился двумя заброшенным шайбами и результативной передачей, став лучшим игроком встречи.

Лидером по заброшенным шайбам в НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, который за профессиональную карьеру забросил 894 шайбы.