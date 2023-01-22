Спорт 22 января 2023, 21:44 Овечкин пропустил из-за травм менее 30 матчей за 17 лет в НХЛ Российский хоккеист Овечкин пропустил 28 матчей за 17 лет игры в НХЛ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину пришлось пропустить игру регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы. Это всего лишь 28-й случай за 17 лет игры в Национальной хоккейной лиге.

Сейчас Овечкин проводит свой 18-й сезон в НХЛ. За этот время россиянин пропустил всего 48 игр. причины были разные: травмы, дисквалификация или соблюдение ковидного протокола. За 17 лет нападающий принял участие в 1322 встречах в регулярных чемпионатах НХЛ.

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За это время хоккеист смог забросить 810 шайб и отдал 652 результативные передачи. Всего он набрал 1462 очка при общем показателе полезности «+85» и 769 минутах штрафного времени.

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Александр Овечкин стал пятым в истории НХЛ с результатом 400 голов в домашних матчах. В списке лучших снайперов НХЛ он занимает второе место. Канадец Уэйн Гретцки опережает его на 84 шайбы.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог обойти финского форварда Теему Селяне в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги. Лучшим по этому показателю считается канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков.