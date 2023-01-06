Спорт 06 января 2023, 08:38 Овечкин продвинулся в списке лучших бомбардиров НХЛ Российский хоккеист Овечкин обошел финна Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошел финского форварда Теему Селяне в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В активе россиянина 1458 очков, он поднялся на 16-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги. В активе Селянне 1 457 очков. Лидером по этому показателю является канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков.

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В прошедшем матче регулярного первенства НХЛ «Вашингтон» встречался с «Коламбусом». Столичный клуб победил со счетом 6:2. Овечкин отличился заброшенной шайбой.

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Также Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов НХЛ за всю истории, писало издание «Петербургский дневник». В его активе сейчас 809 заброшенных шайб. Лидером является Гретцки, который записал на свой счет 894 гола.

Вместе с «Вашингтоном» россиянин завоевал Кубок Стэнли в 2018 года, на данный момент это его единственный чемпионский титул в заокеанской карьере.