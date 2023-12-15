Спорт 15 декабря 2023, 07:20 Овечкин продолжил безголевую серию игр в НХЛ и установил личный антирекорд Хоккеист Овечкин сыграл в НХЛ 11-й матч без забитых шайб РИА «Новости»

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Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 11-й матч подряд не забил ни одной шайбы. Он установил личный антирекорд по нерезультативным играм в лиге, сообщил «Чемпионат».

На арене «Уэллс Фарго-центр» клуб «Вашингтон Кэпиталз» встретился с «Филадельфией Флайерз» и проиграл со счетом 3:4. Три шайбы принесли гостям канадские нападающие Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум. Российский же спортсмен, капитан команды Александр Овечкин ничем не отличился.

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Этот матч стал для него 11-м безголевым. Нападающий побил свой антирекорд 2017 года, когда 10 игр подряд с февраля по март не забил ни одной шайбы.

Бывший вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Мартин Бирон предупреждал, что Александру Овечкину не удастся забить в этом сезоне 30 шайб. Сам нападающий заявлял, что в свое время вместе с игроком «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби спас НХЛ.