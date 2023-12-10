Спорт 10 декабря 2023, 07:31 Овечкин продлил серию без заброшенных шайб в НХЛ «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», Овечкин не забил в девятом матче НХЛ подряд РИА «Новости»

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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра прошла в столице США и завершилась со счетом 4:0 в пользу «Кэпиталз».

Российский форвард команды Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, для него она стала 392-й за карьеру в клубе.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без голов, в его активе четыре броска в створ и два силовых приема. Серия 38-летнего хоккеиста без голов в НХЛ составляет теперь девять встреч подряд.

Столичному клубу удалось прервать серию из трех поражений подряд. «Вашингтон» набрал 29 очков и занимает 11-е место в Восточной конференции.

Ранее Овечкин стал первым российским хоккеистом в НХЛ, которому покорилось достижение в 1500 набранных очков. На счету 38-летнего россиянина 827 голов и 673 передачи.