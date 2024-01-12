Спорт 12 января 2024, 07:09 Овечкин продлил результативную серию, но не спас «Вашингтон Кэпиталз» от поражения Хоккеист Овечкин в матче с «Сиэтл Кракен» продлил результативную серию до 6 игр Alexander Kulebyakin/Global Look Press

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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» уступила «Сиэтл Кракен» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Несмотря на это, капитан родом из России Александр Овечкин продлил собственную результативную серию, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Гости быстро выбились в лидеры. Единственную шайбу в ворота «Сиэтл Кракен» забил Макс Пасиоретти. «Вашингтон Кэпиталз» упустил удары от Тая Картье, Адама Ларссона, Александера Веннберга и Джастина Шульца.

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Нападающий и капитан хозяев площадки отметился результативной передачей и продлил личную успешную серию до шести игр. В общей сложности в текущем сезоне Александр Овечкин выступил в 39 матчах, во время которых сделал 18 результативных передач и забросил восемь шайб.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявлял, что капитан получил травму в начале января. Тогда Александр Овечкин пропустил две тренировки.