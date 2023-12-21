Спорт 21 декабря 2023, 07:13 Овечкин продлил антирекордную серию без голов в матчах НХЛ «Вашингтон» победил «Айлендерс» в дебютном матче Мирошниченко, Овечкин не забил Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин записал на свой счет результативную передачу, но вновь покинул лед без гола.

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Антирекордная серия россиянина без заброшенных шайб насчитывает уже 14 матчей.

До этого самой продолжительной «сухой» серией Овечкина стали 10 матчей без голов в 2017 году.

За «Кэпиталз» также дебютировал его соотечественник Иван Мирошниченко, который сыграл 10 минут.

Третьей звездой игры признали российского вратаря «Айлендерс» Семена Варламова.

Ранее бывший голкипер «Рейнджерс» предупреждал, что Овечкину в текущем сезоне не удастся забросить 30 шайб. При этом сам россиянин отмечал, что спас НХЛ в свое время вместе с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби.