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    21 марта 2022, 13:49

    Овечкин признал, что ему тяжело без семьи в США

    Артур Блянихов

    Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», признался, что тяжело переживает отсутствие своей семьи в США. Игрока процитировала «Газета.ru».

    Отмечается, что супруга и двое детей Овечкина находится в РФ.

    «Конечно, это тяжело. Но мы — спортсмены, мы должны делать свою работу», — подчеркнул хоккеист.

    По его словам, надо сосредоточиться на том, что получается лучше всего, и просто играть в хоккей, стараясь наслаждаться моментом.