Овечкин признал, что ему тяжело без семьи в США

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», признался, что тяжело переживает отсутствие своей семьи в США. Игрока процитировала «Газета.ru».

Отмечается, что супруга и двое детей Овечкина находится в РФ.

«Конечно, это тяжело. Но мы — спортсмены, мы должны делать свою работу», — подчеркнул хоккеист.

По его словам, надо сосредоточиться на том, что получается лучше всего, и просто играть в хоккей, стараясь наслаждаться моментом.