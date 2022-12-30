Спорт 30 декабря 2022, 08:37 Овечкин приблизился к титулу лучшего снайпера в истории хоккея Овечкин сократил отставание от Гретцки до 91 гола РИА «Новости»

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Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории этого вида спорта. Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».

Теперь от титула Овечкина отделяет всего 91 гол. Сейчас он занимает второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ. Первенство принадлежит игроку из Канады Уэйну Гретцки. На данный момент на счету этого хоккеиста 894 гола в 1487 матчах.

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Отрыв удалось сократить во время матча регулярного чемпионата. Команда «Вашингтон Кэпиталз» играла против «Оттавы Сенаторз». Во время матча Овечкин отличился заброшенной шайбой.

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В итоге общее число голов за авторством хоккеиста из России возросло до 803.

Ранее стало известно, что команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала 10 побед в 11 последних матчах в рамках НХЛ. 28 декабря клуб Овечкина обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:0.