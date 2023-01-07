Спорт 07 января 2023, 07:46 Овечкин повторил российский рекорд по числу матчей в НХЛ Форвард «Вашингтона» Овечкин повторил рекорд Ковалева по числу матчей в НХЛ среди россиян Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян.

Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» стал для Овечкина 1316-й в заокеанской лиге. По этому показателю он сравнялся с соотечественником Алексеем Ковалевым, который долгое время лидировал в списке.

Реклама

Таким образом, в следующем матче Овечкин установит новый рекорд для россиян по числу матчей в лиге.

Реклама

«Вашингтон» проиграл «Нэшвиллу» со счетом 2:3, Овечкин за встречу нанес четыре броска и совершил пять силовых приемов.

Ранее Овечкин обошел финна Теему Селяне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, выйдя на 16-е место в истории лиги с 1458 очками. Лидируют в этом рейтинге канадец Уэйн Гретцки, который набрал 2857 очков.