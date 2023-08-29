Спорт 29 августа 2023, 17:34 Овечкин пошутил, что за 5 млн долларов выступил бы в поп-ММА Хоккеист Овечкин пошутил об участии в поп-ММА за 5 млн долларов РИА «Новости»

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Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что за пять миллионов долларов согласился бы на бой в поп-ММА. Об этом спортсмен заявил на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

Овечкин обратил внимание, что для участия в поп-ММА нужна подготовка.

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«Во-первых, это тяжело. Во-вторых, не дай бог пропустишь… Вышел бы за пять миллионов долларов? Вышел бы прямо сейчас», — со смехом сказал хоккеист.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счет 42 заброшенные шайбы и 33 результативные передачи. Несмотря на это, «Кэпиталз» не удалось выйти в плей-офф турнира.

За всю карьеру в НХЛ россиянин отметился 822 заброшенными шайбами.

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует в ночь на 11 октября по московскому времени.

В конце июня президент России Владимир Путин объявил благодарность Овечкину. Распоряжение главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Президент отметил многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи спортсмена.