Овечкин попал в тройку лучших игроков НХЛ за десятилетие
Рейтинг опубликовало издание ESPN. По их версии, самым лучшим игроком с 2009 по 2019 год стал форвард «Питтсбург Пингвинс» канадец Сидни Кросби. Вторую позицию занял его соотечественник Коннор Макдэвид, который играет за «Эдмонтон Ойлерс» в качестве нападающего. Александр Овечкин, который выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года, оказался на третьем месте рейтинга.
Александр Овечкин не единственный россиянин, который попал в рейтинг 100 лучших игроков НХЛ за последние 10 лет. В десятку также попал Евгений Малкин, который играет за из «Питтсбург Пингвинс» — он расположился на шестом месте.
11 сточку рейтинга занял Павел Дацюк, который получил известность благодаря участию в команде «Детройт Ред Вингс». Еще один российский спортсмен, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оказался на 14 месте.