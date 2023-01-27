Спорт 27 января 2023, 09:29 Овечкин помог «Вашингтону» одержать победу над «Питтсбургом» в матче НХЛ Российский хоккеист Овечкин забросил одну шайбу и помог «Вашингтону» победить «Питсбург» РИА «Новости»

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Хоккеисты команды «Вашингтон Кэпиталз» обыграли соперников из «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одну шайбу забросил российский спортсмен, капитан вашингтонского клуба Александр Овечкин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча прошла в Вашингтоне и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Александр Овечкин забросил шайбу на шестой минуте игры, Маркус Юханссон — на 46-й. Решающий гол в серии буллитов принадлежит Никласу Бэкстрему. Со стороны «Питтсбурга» на 23-й минуте забил Дэнтон Хайнен, на 53-й минуте отличился Брайан Раст.

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«Российский нападающий „Вашингтона“ Евгений Кузнецов отметился голевой передачей и реализовал свою попытку в серии буллитов», — уточнило агентство.

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов тоже отличился результативной передачей. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не набрал ни одного очка и не реализовал буллит, после которого его команда проиграла.