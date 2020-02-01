Овечкин поднялся в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю

Россиянин Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон», поднялся на восьмую ступеньку в списке лучших бомбардиров лиги за всю ее историю. Он забросил две шайбы в матче против «Оттавы» и обогнал Марка Мессье в рейтинге самых результативных игроков.

Теперь на счету Овечкина 695 шайб. Россиянину понадобилось 15 лет и 1135 матчей, чтобы достичь этого результата. Чтобы подняться на седьмое место рейтинга, Овечкину нужно забросить еще 13 шайб.

«Эти цифры впечатляют. Мало кому в НХЛ это удалось. Оказаться в одной компании с ними — это особенная честь. Когда подходишь близко к этой отметке, хочется как можно быстрее забить гол. Но я стараюсь не зацикливаться на мыслях об этом. Просто хочу выступить как можно лучше», — рассказал Овечкин после матча. Его слова привел официальный сайт НХЛ.

В последних пяти встречах нападающий «Кэпиталз» записал на свой счет 11 точных бросков. Овечкин делит с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз» первое место среди лучших снайперов нынешнего сезона: хоккеисты забросили по 37 голов за сезон.