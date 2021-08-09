Овечкин поделился ожиданиями от выступления «Динамо» на чемпионате России

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин надеется на победу «Динамо» на чемпионате России в этом сезоне. Об этом сообщил сайт «Спорт-Экспресс».

«Динамо» славится тем, что ставит своих воспитанников в состав. Всегда делается результат за счет наших ребят. Мы, болельщики, всегда делаем ставку на победу в чемпионате. Конечно, надеюсь. Сегодня был очень сложный соперник — ЦСКА. Выиграли в принципиальном матче», — процитировала «Газета.ru» слова хоккеиста.

«Динамо» в воскресенье, 8 августа, обыграл московский ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России со счетом 2:1. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице. Ее обходят лишь петербургский «Зенит» и казанский «Рубин».