Овечкин поддержал Ковальчука после матча НХЛ

Хоккеист поделился своим мнением о новичке Илье Ковальчуке.

«Гол, который мы забили вместе с Ильей и Женей очень важен. Так Кови сможет побыстрее адаптироваться в нашей команде и принести побольше пользы. Он с каждым разом действует все лучше и лучше», — заявил Овечкин.

Нападающий считает, что команда пытается помочь новичку освоиться.