Овечкин поддержал Ковальчука после матча НХЛ
Александр Овечкин, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России, рассказал о победе в матче НХЛ против «Миннесоты». Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу заокеанской лиги.
Хоккеист поделился своим мнением о новичке Илье Ковальчуке.
«Гол, который мы забили вместе с Ильей и Женей очень важен. Так Кови сможет побыстрее адаптироваться в нашей команде и принести побольше пользы. Он с каждым разом действует все лучше и лучше», — заявил Овечкин.
Нападающий считает, что команда пытается помочь новичку освоиться.