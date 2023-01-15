Спорт 15 января 2023, 07:47 Овечкин пятым в истории НХЛ забил 400 шайб в домашних матчах Российский хоккеист Овечкин пятым в истории НХЛ забил 400 голов в домашних матчах РИА «Новости»

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пятым в истории НХЛ забил 400 голов в домашних матчах. Это была единственная шайба клуба в матче с «Филадельфия Флайерз», однако она не помогла одержать победу. Встреча в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершилась со счетом 3:1 в пользу клуба из Филадельфии.

В активе Овечкина теперь 810 голов в НХЛ. В этом сезоне он забросил 30 шайб. Таким образом, форвард проводит уже 17-й сезон с не менее чем 30 заброшенными шайбами, повторяя еще один рекорд лиги. Ранее он принадлежал канадскому хоккеисту Майку Гартнеру.

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В списке лучших снайперов НХЛ Александр Овечкин пока на втором месте. От канадца Уэйна Гретцки он отстает на 84 шайбы.

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Ранее, 7 января, Овечкин форвард «Вашингтон Кэпиталз» повторил российский рекорд по количеству матчей в лиге. По итогам декабря он возглавил список лучших игроков НХЛ, забросив 13 шайб в 15 матчах и совершив девять результативных передач.