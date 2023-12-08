Спорт 08 декабря 2023, 07:08 Овечкин первым среди россиян набрал 1500 очков в НХЛ Овечкин стал первым российским игроком в истории с 1500 очками в чемпионатах НХЛ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1500 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Это достижение покорилось ему в матче против «Даллас Старз».

Россиянин записал на свой счет результативную передачу и довел общее количество набранных очков за карьеру в НХЛ до 1500. Всего Овечкин забросил 827 шайб и сделал 673 результативных передачи, он первый среди российских хоккеистов добился этой отметки.

Реклама

Результативное действие Овечкина не помогло «Вашингтону» добиться успеха, столичный клуб проиграл «Далласу» со счетом 4:5.

По количеству результативных очков в истории НХЛ лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894 гола + 1963 ассиста) очков. Впереди Овечкина на 15-м месте в списке расположился нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, который за карьеру в НХЛ набрал 1529 (565+964) очков.

Ранее писатель Платон Беседин в беседе с «360» выразил мнение, что Овечкин превзойдет рекорд Гретцки по голам в НХЛ.