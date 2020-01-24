Овечкина назвали самым желанным собутыльником игроков НХЛ

Среди игроков НХЛ провели анонимные опросы, чтобы узнать их мнение о друг о друге. Кого-то назвали самым недооцененным, кого-то просто лучшим. А вот Александра Овечкина признали самым желанным собутыльником.

Как уточнила «Газета.ru», посидеть и выпить с нападающим Washington Capitals захотели 14% опрошенных. Вторым по популярности собутыльником оказался Сидни Кросби, нападающий Pittsburgh Penguins. Замкнул тройку лидеров Джо Торнтон, выступающий за клуб San Jose.

Из опроса The Athletics также выяснилось, что лучшим игроком лиги хоккеисты считают Коннора МакДэвида. За него проголосовали 63% респондентов. Занявший второе место Натан Маккиннон получил только 17% голосов. Сидни Кросби стал третьим с показателем в 15%.

Самым недооцененным игроком НХЛ 22% участников опроса назвали Александра Баркова, выступающего за Florida Panthers. Игроком, который играет грязнее всех стал Брэд Маршан из Boston Bruins.

Опрос проходил анонимно, но авторы предложили всем, кого упоминали респонденты посмотреть на себя и, возможно, улучшить свою репутацию в ближайший год.