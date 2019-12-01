Овечкин оформил первый хет-трик в сезоне

Российский хоккеист Александр Овечкин оформил свой первый в сезоне хет-трик. Таким образом, он помог американскому хоккейному клубу «Вашингтон Кэпиталс» разгромить «Детройт Ред Уингс». Видео появилось в Twitter.

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Детройт Ред Уингс» со счетом 5:2 в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщила Lenta.ru.

Встреча прошла в Детройте. Счет открыли хозяева хоккейной коробки. На 11-й минуте шайбу забил Робби Фаббри. «Кэпиталс» смогли ответить сопернику только во втором периоде. Тогда в ворота попал Ти Джей О'ши.

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Овечкин забросил шайбу на 29-й минуте. В третьем периоде форвард отличился еще дважды. Спортсмен оформил свой первый в сезоне хет-трик, после чего команда одержала победу. Также три очка получил Евгений Кузнецов, который три раза выступил ассистентом.

Овечкин оформил 24-й хет-трик в НХЛ и в итоге занял пятое место в рейтинге самых результативных европейских легионеров. На счету российского нападающего числится 1242 очка в 1112 матчах за время выступления в североамериканской лиге.

Александра Овечкин признали главной звездой игрового дня в НХЛ. А «Вашингтон Кэпиталс» теперь лидирует в Восточной Конференции.