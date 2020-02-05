Овечкин оформил хет-трик в матче с «Лос-Анджелес Кингз». Теперь на его счету 40 шайб в сезоне

Овечкин забросил три шайбы в ворота «Лос-Анджелеса», обеспечил победу своей команде и вышел на первое место в соревновании снайперов НХЛ. Он забил 40 голов в этом сезоне. Непревзойденный результат.

Как сообщил «Чемпионат.ру», этот хет-трик стал для российского хоккеиста Александра Овечкина четвертым в сезоне, и это тоже рекорд. Поединок между «Вашингтоном» и «Лос-Анджелесом» закончился со счетом 4:2 в пользу команды Овечкина. Большую часть игры с «Кингз» россиянин был не заметен. До середины третьего периода «Вашингтон» проигрывал со счетом 1:2, а в активе Овечкина не было ни одного броска по воротам. Все изменилось за считанные секунды — хоккеист забросил три шайбы подряд.

Ранее посол США в России Джон Салливан назвал капитана «Вашингтона» Овечкина лучшим игроком мира.