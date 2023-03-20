Спорт 20 марта 2023, 01:10 Овечкин оформил дубль в матче с «Миннесотой» и забил свой 819-й гол в НХЛ Форвард «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от Гретцки в НХЛ до 75 шайб Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 818-ю и 819-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщили на сайте спортивной организации.

В матче против «Миннесоты Уайлд», который прошел 19 марта, россиянин оформил дубль. Ранее корреспондент The Washington Post Роман Стаббс написал, что форвард получил повреждение и мог пропустить эту игру. Но тренер команды Питер Лавиолетт выпустил его на лед.

Реклама

Таким образом, Овечкин занял второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Его опережает Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы за карьеру в лиге.

Реклама

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду выиграли в матче «Баффало Сэйбрз» в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан команды Александр Овечкин записал на свой счет гол и результативную передачу.

Россиянин начал выступать за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом Овечкин выигрывал в 2018 году Кубок Стэнли.

Месяц назад российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сообщил о смерти своего отца Михаила Овечкина. Отцу хоккеиста был 71 год.