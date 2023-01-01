Спорт 01 января 2023, 17:08 Овечкин начал 2023 год с сокращения отставания от первого голкипера мира РИА «Новости Спорт»: Овечкин начал год с хет-трика в ворота «Монреаля» РИА «Новости»

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Хоккеист родом из России Александр Овечкин в первые часы 2023 года сделал хет-трик в ворота команды «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщило РИА «Новости Спорт».

Благодаря успешным маневрам Овечкина его команда — «Вашингтон Кэпиталз» — разгромила противника. Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Также игра Овечкина принесла ему титул первой звезды матча. Его хет-трик состоял из 804-й, 805-й и 806-й шайб в карьере в НХЛ. Всего в активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» 30 хет-триков в карьере. По этому показателю его обгоняет игрок из Канады Уэйн Гретцки. На его счету 50 хет-триков.

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Таким образом, отставание капитана «Вашингтон Кэпиталз» от рекорда Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах лиги сократилось до 88.

В этой команде играет и другой выдающийся хоккеист родом из России — Евгений Кузнецов. Он также отличился в этом матче, оформив ассистентский хет-трик в матче против «Монреаля».