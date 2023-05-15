Спорт 15 мая 2023, 08:53 Овчинский: открылась регистрация на участие в спартакиаде «Моспром-2023» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Регистрация на участие в отборочных состязаниях спартакиады «Моспром»-2023 началась в Москве. Первые игры пройдут уже 15 июля. Об этом проинформировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики российской столицы Владислав Овчинский.

По его словам, это уже пятая спартакиада. В этот раз в нее включили еще два вида спорта — тег-регби и дартс. Овчинский выразил надежду, что новые дисциплины привлекут еще больше спортсменов. Всего в первенстве примут участие порядка шести тысяч человек.

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«Регистрация на отборочные соревнования уже началась. Сотрудники столичных фабрик и заводов смогут подать заявку до 22 июня. Первые игры для них пройдут 15 июля. В этот день спортсменам предстоит сразиться сразу в 10 видах спорта», — рассказал он.

Соревнование пройдут по 12 видам спорта: плавание, легкая атлетика, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол 3×3, бильярд, киберспорт, а также шахматы, дартс, волейбол, настольный теннис и тег-регби.

Отборочные соревнования спартакиады «Моспром-2023» планируют провести в период с 15 июля по 17 сентября. Финал пройдет в конце сентября в СК «Лужники».

Организаторы в этом сезоне сделали отдельную лигу для учащихся колледжей. Молодые люди поборются за призовые места тоже в сентябре, в это же время состояться игры для лиги вузов.

Зарегистрироваться на соревнования и следить за новостями можно на сайте спартакиады, а также в социальных сетях.

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