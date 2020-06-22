Овчинников подготовит ЦСКА к следующему после разгрома матчу

После игры с «Зенитом» главный тренер Виктор Гончаренко почувствовал недомогание и не смог присутствовать на пресс-конференции. В футбольном клубе приняли решение, что готовить команду к встрече с «Динамо» будет старший тренер Сергей Овчинников.

В комментариях к твиту фанаты команды пожелали скорейшего выздоровления тренеру. Напомним, что в прошедшей игре с «Зенитом» ЦСКА потерпел поражение. В матче 23-го тура Российской премьер-лиги, который прошел в Москве, петербургские футболисты разгромили хозяев поля со счетом 4:0.

На 20-й минуте матча футболисты «Зенита» и ЦСКА начали аплодировать, так игроки решили поддержать медицинских работников, которые ежедневно спасают пациентов с вирусом COVID-19. Кроме этого, петербургские игроки вышли на поле в футболках с портретами врачей, которые погибли во время борьбы с коронавирусом.